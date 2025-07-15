Ефимов: Деловые и торговые комплексы построят рядом с городскими вокзалами в САО
Деловые, торговые и иные коммерческие объекты появятся на севере Москвы в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Реализация коммерческих масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать территории, организуя центры деловой активности и рабочие места. Это способствует созданию благоприятных условий для бизнеса и улучшению качества жизни москвичей. Сейчас в Северном административном округе на разных стадиях реализации находятся 10 МаИП, для которых выделено более 10 гектаров земли вблизи городских вокзалов. Там появятся торговые, общественно-деловые и многофункциональные комплексы общей площадью около 500 тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.
Статус МаИП могут получить объекты, цель строительства которых — развитие Москвы. Город предоставляет в аренду участки под их возведение.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, строительство коммерческой недвижимости стимулирует экономическую активность в САО. В частности, многофункциональный комплекс из двух зданий появится между станциями метро «Хорошевская» и «Полежаевская» на участке площадью около 1,4 га. Здесь разместятся офисы, предприятия сферы услуг, рестораны и магазины.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что до 2030 года город намерен реализовать 37 проектов рядом с 32 станциями метро и городскими вокзалами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru