Ефимов: Деловые и торговые комплексы построят рядом с городскими вокзалами в САО

Деловые, торговые и иные коммерческие объекты появятся на севере Москвы в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Реализация коммерческих масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать территории, организуя центры деловой активности и рабочие места. Это способствует созданию благоприятных условий для бизнеса и улучшению качества жизни москвичей. Сейчас в Северном административном округе на разных стадиях реализации находятся 10 МаИП, для которых выделено более 10 гектаров земли вблизи городских вокзалов. Там появятся торговые, общественно-деловые и многофункциональные комплексы общей площадью около 500 тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.



Статус МаИП могут получить объекты, цель строительства которых — развитие Москвы. Город предоставляет в аренду участки под их возведение.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, строительство коммерческой недвижимости стимулирует экономическую активность в САО. В частности, многофункциональный комплекс из двух зданий появится между станциями метро «Хорошевская» и «Полежаевская» на участке площадью около 1,4 га. Здесь разместятся офисы, предприятия сферы услуг, рестораны и магазины.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что до 2030 года город намерен реализовать 37 проектов рядом с 32 станциями метро и городскими вокзалами.

