Ефимов: Деловую инфраструктуру построят в Южном порту Москвы

Более 400 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости построят в бывшей промзоне Москвы «Южный порт», рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На части территории бывшей промзоны «Южный порт» площадью почти 47 гектаров появится 2,85 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 440 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Это позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест для людей креативных профессий, которые смогут жить и работать рядом с домом», – рассказал он.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, площадка расположена вдоль реки, потому одна из задач проекта – полноценно раскрыть потенциал локации. Помимо жилых кварталов, магазинов и общественно-деловых пространств запланировано благоустройство набережной.

«Будет создано современное городское пространство, где люди будут жить, работать и отдыхать», – сообщил он.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов заявил, что территория Южного порта может стать «третьим центром» столицы. Проект ее развития предусматривает появление выставочных пространств, торговых галерей и ивент-площадок. Как рассказали в Ассоциации девелоперов Южного порта, после благоустройства горожанам также станет доступна природная среда.

В Москве работает более 100 тысяч представителей креативного сектора, что составляет почти четверть от их общего числа в России. Это создает дополнительный запрос на развитие креативных пространств в городе.

