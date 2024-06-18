Ефимов: Деловую инфраструктуру построят в Южном порту Москвы
Более 400 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости построят в бывшей промзоне Москвы «Южный порт», рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На части территории бывшей промзоны «Южный порт» площадью почти 47 гектаров появится 2,85 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 440 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Это позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест для людей креативных профессий, которые смогут жить и работать рядом с домом», – рассказал он.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, площадка расположена вдоль реки, потому одна из задач проекта – полноценно раскрыть потенциал локации. Помимо жилых кварталов, магазинов и общественно-деловых пространств запланировано благоустройство набережной.
«Будет создано современное городское пространство, где люди будут жить, работать и отдыхать», – сообщил он.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов заявил, что территория Южного порта может стать «третьим центром» столицы. Проект ее развития предусматривает появление выставочных пространств, торговых галерей и ивент-площадок. Как рассказали в Ассоциации девелоперов Южного порта, после благоустройства горожанам также станет доступна природная среда.
В Москве работает более 100 тысяч представителей креативного сектора, что составляет почти четверть от их общего числа в России. Это создает дополнительный запрос на развитие креативных пространств в городе.
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