Ефимов: Деловой центр в форме матрешки построят в Москве
Оригинальное здание появится на северо-западе Москвы. В районе Хорошево-Мневники построят деловой центр в форме матрешки. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, архитектурная концепция здания на улице Нижние Мневники уже согласована.
«В архитектурном облике столицы сочетаются современные решения и внимание к богатому культурному наследию страны. Так, административно-деловой комплекс в Хорошево-Мневниках будет выполнен в форме матрешки. В 24-этажном центре общей наземной площадью около 43 тысяч квадратных метров на участке почти 0,8 гектара расположатся офисные пространства», – сказал Ефимов.
Как уточнили в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы, здание будет иметь сужение к основанию и расширение в верхней части с плавным изгибом, напоминающем матрёшку. На фасаде разместят элементы в стилистике узоров росписи традиционной деревянной игрушки. При включении подсветки они создадут эффект «слоев», как у настоящей матрешки.
Что касается функциональной части делового центра, то она будет состоять из подземной многоуровневой автостоянки, торговых и общественных помещений на первых этажах и офисов на остальных. Территорию у здания украсят арт-объектами и малыми архитектурными формами для органичной интеграции в городскую среду.
Бизнес-центр расположится в пешей доступности от станции «Мневники» Большой кольцевой линии метро, здесь также формируется качественная автомобильная и велопешеходная инфраструктура за счет развития дорожной сети Мневниковской поймы.
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