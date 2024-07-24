Ефимов: Деловой квартал появится по программе КРТ в Беговом районе

Два участка суммарной площадью 0,55 га будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) в Беговом районе (САО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город утвердил реорганизацию двух неэффективно используемых участков общей площадью 0,55 га в Беговом районе. В течение четырех лет на площадках построят современное деловое пространство. Вложения в реализацию проекта превысят 5,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 226 миллионов рублей. В результате будет создано свыше 500 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Один из участков расположен вдоль Третьего транспортного кольца между Бумажным проездом и улицей Правды, второй находится между МЦД-1 и Бумажным проездом. Сейчас на них размещены административные здания и иные устаревшие объекты.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, на реорганизуемых участках, а также на улице Нижняя Масловка построят около 18 тысяч «квадратов» объектов административно-офисного назначения. Также рабочие благоустроят прилегающую территорию.

Сегодня по поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуют 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

