Ефимов: Число торгов на право реорганизации участков в Москве выросло в пять раз за два года

С января по сентябрь текущего года в Москве в пять раз увеличилось число торгов на реорганизацию участков земли по программе Комплексного развития территорий (КРТ) по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В январе – сентябре этого года в ходе проведения торгов на право реорганизации участков по программе КРТ определены инвесторы десяти проектов комплексного развития территорий. Они реорганизуют участки общей площадью 114 га и возведут здесь свыше 2,7 млн квадратных метров недвижимости. Число проведенных с начала года аукционов на право КРТ в 1,3 раза превысило показатели за аналогичный период прошлого года и в пять раз превышает показатели 2022-го. Так, в январе – сентябре 2023 года было проведено восемь аукционов на право редевелопмента участков, а в 2022-м – всего два», – сказал он.



Заммэра отметил, что инвестиции в реализацию десяти проектов превысят 551 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 13,3 млрд рублей.



Компании займутся реорганизацией площадок в шести столичных округах и возведут 1,1 млн «квадратов» жилья и 1,6 млн производственных и общественно-деловых объектов.



Глава столичного департамента городского имущества, министр правительства Москвы Максим Гаман обратил внимание на увеличение числа инвесторов, которые принимают участие в торгах на право реорганизации участков. По его словам, если год или два назад в торгах участвовали в среднем две компании, то в этом году уже порядка пяти.



В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи га.

