Ефимов: Число проектов КРТ в Москве вырастит почти вдвое до конца года

Российская столица до конца текущего года привлечёт инвесторов и назначит операторов Комплексного развития территорий более чем по 60 проектам редевелопмента. В результате общее число активных проектов, в рамках которых происходит преобразование старых промышленных территорий в новые жилые кварталы, может возрасти с 85 до 142.

Такие планы озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что сейчас по программе КРТ в разных стадиях проработки находятся 236 таких проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

«Инвесторы и операторы, которые назначены городом, уже проводят работу по реорганизации 85 площадок. До конца этого года Москва планирует нарастить число активных проектов до 142. Совокупная площадь участков составит 1,67 тысяч гектаров», – рассказал заммэра.

На сегодня в активной фазе реализации находятся три проекта редевелопмента, их общая площадь превышает 28 гектаров. Как сообщил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, до конца текущего года столица собирается вывести на нулевой цикл строительных работ минимум шесть проектов площадью свыше 65 гектаров. На декабрь также намечено завершение всех работ по проекту комплексного развития участка бывшей промышленной зоны «Октябрьское Поле».

