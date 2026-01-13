Ефимов: Число посещений официального сайта программы КРТ превысило миллион

С момента запуска 1мая 2024 года официальный портал программы Комплексного развития территорий (КРТ) набрал свыше миллиона посещений, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Количество просмотров официального сайта программы комплексного развития территорий, заработавшего 1 мая 2024 года, превысило миллион. При этом количество просмотров в 2025-м по сравнению с предыдущим годом выросло более чем в 1,7 раза», — отметил Ефимов.

По его словам, это отражает растущий интерес к проектам КРТ со стороны потенциальных инвесторов, специалистов строительной отрасли, урбанистики и архитектуры, а также москвичей, жителей других регионов России и зарубежных стран.

На сайте www.krt.mos.ru представлена общая информация о программе КРТ, включая описание механизмов и видов комплексного развития территорий, а также ссылки на полезные ресурсы и нормативно‑правовые документы. Посетители могут ознакомиться с интерактивной картой Москвы, на которой отображены все проекты КРТ, и узнать актуальные новости о реализуемых инициативах. Кроме того, на базе Инвестиционного портала Москвы функционирует специальный раздел, позволяющий в режиме онлайн проверить, попадает ли конкретный участок в зону развития по программе КРТ.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, добавил, что после москвичей наиболее активными пользователями сайта являются жители Подмосковья, Санкт‑Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской и Тверской областей.

«Популярность портала продолжает расти с каждым месяцем», – отметил Овчинский.

Суть программы КРТ заключается в преобразовании бывших промышленных зон, неэффективно используемых и незастроенных участков в современные, функциональные городские пространства, которые органично вписываются в городскую среду. На сегодняшний день в Москве ведётся работа над 336 проектами КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячигектаров. Реализация программы осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

