Ефимов: Четырехкилометровая дорога свяжет Большую Филевскую улицу и ТТК
Строители возводят улично-дорожную сеть длиной порядка четырех километров в районах Дорогомилово и Филевский Парк (ЗАО), проект готов на 75%. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По проекту в Западном административном округе идет строительство и реконструкция 3,7 километра дорог, в том числе одного путепровода протяженностью 215 метров. Общая строительная готовность объекта составляет 75%. Завершить все работы планируется уже в этом году», – отметил вице-мэр.
Участок строительства начинается от Шелепихинского моста. Сеть протянется вдоль улицы Заречная к Кутузовскому проспекту, затем идет ответвление к улице Новозаводская, далее трасса пройдет под Белорусским железнодорожным мостом и вдоль Проектируемого проезда №1033. Заканчивается новая дорога возле дома №31 по набережной Тараса Шевченко.
Ввод объекта в эксплуатацию улучшит транспортную доступность районов Филевский Парк и Дорогомилово и свяжет Третье транспортное кольцо, проспект Багратиона и Большую Филевскую улицу. Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
Дорога будет находиться близ железнодорожных путей Смоленского направления, поймы Москвы-реки и в плотной жилой застройке комплекса «Юго-Западный порт».
По словам Ефимова, новый объект — часть транспортного каркаса, формируемого по поручению столичного мэра Сергея Собянина.
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