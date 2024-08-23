Ефимов: Четыре участка по программе КРТ реорганизуют в Тропарево-Никулине
Четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ) реализуются усилиями инвесторов и назначенных столичными властями операторов в районе Тропарево-Никулино (ЗАО). Суммарная площадь участков, которые затрагивает редевелопмент, составляет почти 23 гектара. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Сегодня в районе Тропарево-Никулино реализуют уже четыре проекта комплексного развития территорий. По ним в течение четырех-пяти лет возведут современные жилые и деловые кварталы, где построят свыше 132 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,3 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около 714 млн рублей. В итоге в районе будет создано почти 1,9 тысячи рабочих мест», — отметил заммэра.
Операторы реорганизуют три объекта суммарной площадью около 22,3 гектара, правообладатель — участок площадью 0,68 гектара.
Всего, по словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, здесь будет построено 55 тысяч квадратных метров современного жилья, в том числе по программе реновации, а также 77 тысяч квадратных метров общественно-деловых зданий, в частности, школа, административное здание для аппарата полиции и подстанция скорой помощи. Также строители благоустроят и озеленят территорию.
Сейчас в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 гектаров.
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