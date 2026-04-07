Ефимов: Четыре проекта КРТ реализуют на западе Москвы

Земельные участки общей площадью порядка 11,6 га реорганизуют по четырем проектам комплексного развития территорий (КРТ) в районе Фили-Давыдково (ЗАО). Более чем на половине территории построят объекты общественно-деловой инфраструктуры. Об этом заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас в Филях-Давыдкове реализуют четыре проекта КРТ общей площадью почти 11,6 га. Три из них предусматривают редевелопмент участков нежилой застройки, а один, на Староволынской улице, нацелен на развитие незастроенной площадки. Там построят более полумиллиона квадратных метров современной недвижимости. Свыше 217 тысяч “квадратов” из них придется на жилые дома, а больше половины объема застройки — на общественно-деловую инфраструктуру, в том числе на образовательные и деловые объекты. Реализация этих проектов позволит создать в Филях-Давыдкове почти 8,5 тысячи рабочих мест», — подчеркнул Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Проекты КРТ на Минской, Малой Филевской и Кременчугской улицах реализуют назначенные городом операторы, а проект на Староволынской улице воплотит в жизнь инвестор BMS-Development.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, на Кременчугской улице по программе реновации построят два многоквартирных дома суммарной площадью более 53 тысяч квадратных метров. В свою очередь на Староволынской улице появится частный образовательный комплекс и объекты рекреационной инфраструктуры, а на Малой Филевской улице построят административно-деловой комплекс, где будут трудиться 1800 человек.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4500 га.

