Ефимов: Четыре поликлиники за счет бюджета построили в ТиНАО с 2020 года

Четыре поликлиники более чем на 1 900 посещений в смену построили в Новой Москве с 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года в ТиНАО построили четыре поликлиники общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Введенные учреждения предназначены для оказания высококачественной медицинской помощи как взрослым, так и детям. В общей сложности новые учреждения дали округам около тысячи рабочих мест. В ближайшие три года за счет городского бюджета в ТиНАО планируется построить еще четыре поликлиники», — отметил вице-мэр.

Наиболее крупные медучреждения построили в 2020 году в Щербинке и в 2022 году в Коммунарке (обе поликлиники рассчитаны на 750 посещений в смену). Обе поликлиники оснащены передовым диагностическим оборудованием, они имеют детские и взрослые блоки.

Кроме того, в 2024 году завершилось строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену в поселке Марьино (Филимонковский район). Еще одно медицинское учреждение появилось в поселке Щапово (Краснопахорский район).

По словам главы столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в четырехэтажном здании поликлиники в поселке Марьино имеются взрослый и детский блоки с отдельными входами. Она укомплектована новейшим оборудованием, в частности, офтальмологическим, стоматологическим, эндоскопическим, а также аппаратами для ультразвуковых исследований, маммографом, рентгеновским комплексом и другими приборами.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2024 году в Москве построили 81 новый объект здравоохранения, образования, спорта и культуры.

С момента присоединения к столице Новой Москвы в ТиНАО было построено 29 объектов здравоохранения, в частности, семь больничных корпусов, четыре подстанции скорой медицинской помощи и 15 поликлиник.

