Ефимов: Четыре пешеходных моста возведут в Москве до конца 2027 года

Четыре пешеходных моста появятся на северо-западе, западе и юге Москвы до конца 2027 года, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще два сооружения длиной 500 и 400 метров возведут через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка “Фили”. Они появятся в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Сейчас все объекты находятся на стадии проектирования», — отметил вице-мэр.



В рамках благоустройства затона Новинки и набережной Марка Шагала появятся четыре километра дорог, в частности, комплекс прибрежных сооружений, шесть павильонов, свыше двух километров троп здоровья и два пешеходных моста.



Кроме того, в Мневниковской пойме один из мостов длиной 400 метров свяжет районы Хорошево-Мневники и Филевский Парк, а также сформирует новые прогулочные маршруты. Второй мост длиной 500 метров обеспечит пешеходную связь районов Крылатское и Хорошево-Мневники.



По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, в Москве открылись два пешеходных моста в 2024 году: между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной (протяженностью 58 метров) и мост через Яузу, связывающий учебные корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана, длиной 243 метра.



Особое внимание по поручению столичного мэра Сергея Собянина уделяется безопасности и качеству сложных инженерных конструкций. Как отметили в Мосгосстройнадзоре, ведомство контролирует строительство на всех этапах, эксперты оценивают прочность и надежность возводимых мостов.



Ранее Собянин открыл в районе Нагатинский Затон велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки.

