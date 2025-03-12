Ефимов: Четыре отеля перевели на льготную ставку аренды

Все четыре отеля, открытые в Москве после того, как действие льготной программы «1 рубль за квадратный метр» распространили на гостиничный бизнес в 2022 году, перевели на льготную ставку. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа льготной аренды городской недвижимости “1 рубль за квадратный метр в год” действует в отношении гостиничного бизнеса более трех лет. За это время инвесторы по результатам открытых аукционов заключили с городом договоры аренды пяти объектов недвижимости общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров в центре и на востоке столицы. В четырех зданиях уже открыты отели, а предприниматели переведены на льготную ставку», – подчеркнул вице-мэр.

Чтобы перейти на льготную ставку, предприниматели должны выполнить ремонт арендованного помещения, отель должен пройти классификацию и получить соответствующую категорию, а площадь номерного фонда должна составлять по меньшей мере 75% от общей площади здания.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, суммарная площадь четырех отелей, перешедших на льготную ставку, составляет порядка 1500 «квадратов». Они находятся в районах Соколиная Гора, Преображенское, Замоскворечье и Таганский. В еще одном здании, арендованном в апреле 2024 года, продолжается реставрация. Его площадь составляет 867,4 квадратного метра.

Москву в 2024 году посетили рекордные 26 млн туристов. Как отметил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму Евгений Козлов, средняя загрузка трех-, четырех- и пятизвездочных московских отелей в прошлом году составила 78% (в дни проведения крупных мероприятий — более 90%). Такие показатели в совокупности с льготной программой привлекают все больше инвесторов в гостиничную отрасль.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что гостей столицы привлекают ВДНХ, благоустроенные парки и исторический центр.

