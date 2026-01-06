Ефимов: Четыре образовательных объекта построят в районе Метрогородок

Четыре образовательных учреждения появятся в районе Метрогородок. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В настоящее время в районе Метрогородок идет строительство четырех образовательных объектов: одной школы и трех детских садов. Их совокупная площадь превышает 29 тысяч квадратных метров. В общей сложности образовательные объекты смогут посещать более 1,1 тысячи детей. В зданиях создадут все условия для комфортного образовательного и воспитательного процесса. В одном из детских садов будет бассейн. На территории школы и еще одного детского сада оборудуют учебно-опытные зоны с теплицей и грядками для занятий на улице. Все четыре объекта по завершении строительства девелоперы планируют передать городу», – добавил вице-мэр.



Школу и детсады построят в 1-м Иртышском проезде, на Открытом шоссе, а также улицах Николая Химушина и Тагильской. Рядом оборудуют пространства для занятий физкультурой и отдыха, спортивные, игровые и прогулочные площадки.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, самый крупный объект — школа на 550 учеников площадью порядка 15,5 тысячи «квадратов». Ее функционально разделят на начальную, основную и старшую школу. Помимо специализированных и универсальных учебных кабинетов, здесь предусмотрены специализированные лабораторно-исследовательские комплексы. Здание будет отличаться скругленной центральной частью с витражами, под которой разместятся открытый круглый атриум и медиатека.



Кроме того, строители озеленят прилегающую территорию и создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан.



В свою очередь в Мосгосстройнадзоре добавили, что ведомство провело 15 проверок на строительных площадках на предмет соответствия работ и материалов утвержденным проектным решениям.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что крупный образовательный комплекс построят в Коммунарке.



Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

