Ефимов: Четыре оборотных тупика построили на Сокольнической линии метро Москвы

Четыре оборотных тупика для смены направления движения построены на южном участке Сокольнической линии московского метро от станции «Тропарево» до станции «Потапово» с 2014 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С 2014 года на Сокольнической линии метрополитена были открыты восемь станций, за четырьмя из них построены оборотные тупики. Они необходимы для смены направления движения и отстоя подвижного состава», – рассказал заместитель мэра.



Он также уточнил, что за станцией «Тропарево» находится однопутный тупик, за станциями «Саларьево», «Новомосковская» и «Потапово» – двухпутные.



Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что станция «Потапово» стала конечной на Сокольнической линии метро.



По его словам, большая часть перегона «Новомосковская» – «Потапово» проходит по поверхности, подземная часть линии – участок путей за станцией «Новомосковская» и оборотные тупики.



На Сокольнической линии до 2011 года было 19 станций и её протяженность составляла 26,2 километра. В 2014-м ее продлили до станции «Тропарево», а в 2016 году были введены в эксплуатацию станции «Румянцево» и «Саларьево». В 2019-м открылись еще четыре станции: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Новомосковская». С вводом станции «Потапово» Сокольническая линия составляет уже 27 станций, общая протяженность которых составляет 45,4 километра.



Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 5 сентября, запустил движение на участке от станции «Новомосковская» до станции «Потапово».

