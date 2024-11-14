Ефимов: Частные медицинские и образовательные учреждения экономят с поддержкой Москвы

Москва предоставляет частным медицинским и образовательным учреждениям в аренду по льготным ставкам более 200 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На данный момент льготами пользуется свыше 280 частных медицинских и образовательных организаций, занимающих помещения общей площадью 204 тысячи квадратных метров. По итогам 2024 года они сэкономят около трех миллиардов рублей», – добавил он.

Компании могут направлять сэкономленные средства на развитие и повышение качества предоставляемых услуг. Как рассказал глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в городе по льготным ставкам заключили с частным сектором здравоохранения более 160 договоров аренды.

«Благодаря этому в 2024 году компании смогут сэкономить 677 миллионов рублей», – уточнил он.

Также льготными ставками на данный момент пользуются свыше 120 частных образовательных организаций. Получая помещения без торгов, такие компании могут оплачивать арендную плату в размере 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Эти меры поддержки позволят им сэкономить по итогам 2024 года 2,3 миллиарда рублей.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» доступна инвесторам с 2013 года. Помещения для размещения школ и детских садов реализуются на специальных торгах. Получение льготы возможно в случае, если победитель торгов проводит ремонт и реконструкцию здания, также выполняя требования Департамента образования и науки города Москвы. Подобными ставками уже пользуются предприниматели, занимающие 24 объекта недвижимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице действует система льгот и возможностей для предпринимателей. На льготные ставки аренды могут рассчитывать компании, работающие в социально значимых сферах. Мера поддержки позволит арендаторам в 2024 году сэкономить около 7,8 миллиарда рублей.

