Ефимов: Частные дома и спортобъекты построят по КРТ в Краснопахорском районе

Спортивные объекты и индивидуальные жилые дома возведут по проекту комплексного развития территорий (КРТ) близ деревни Александрово (Краснопахорский район, Троицкий административный округ), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проработанный городом проект КРТ в Краснопахорском районе позволит сформировать у деревни Александрово новый жилой квартал малоэтажной застройки и качественную спортивную и инженерную инфраструктуру. На территории общей площадью около 13 гектаров планируется построить почти 34 тысячи квадратных метров недвижимости. Кроме того, предусмотрена реконструкция расположенных на одной из площадок спортивных объектов. На их месте появится современный конный клуб площадью 4,87 тысячи квадратных метров. В результате реализации проекта здесь будет создано свыше 200 рабочих мест. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 4,37 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 91,16 миллиона рублей», – отметил вице-мэр.

Поблизости от застраиваемых участков расположены медицинский центр и школа.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, на участке площадью 6,66 га построят индивидуальные жилые дома, современную котельную и локальные очистные сооружения. Кроме того, на участке 6,24 га создадут комфортную инфраструктуру для развития конного спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс, гаражный комплекс, распределительную и трансформаторную подстанции.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин принял решение о КРТ в районах Рязанский и Косино-Ухтомский.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

