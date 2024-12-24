Ефимов: Часть парка «Ангарские пруды» благоустроят по программе КРТ
Часть территории парка «Ангарские пруды» в шаговой доступности от метро «Яхромская» благоустроят в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На участке площадью 2,69 гектара на месте устаревших объектов появится новая зона для отдыха, занятий спортом и прогулок. Она станет частью природного комплекса в районе со сложившейся общественной и социальной инфраструктурой», – пояснил он.
По словам министра правительства столицы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на площадке намерены обустроить зоны для занятий спортом, проложить новые пешеходные дорожки, также произведут озеленительные работы. Так местным жителям станет доступно обновленное место для досуга.
В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находятся 236 подобных проектов, работу производят по поручению мэра города Сергея Собянина.
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