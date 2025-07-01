Ефимов: Часть бывшей промзоны в Южном Бутове реорганизуют по программе КРТ

Бывшую промзону в «Южном Бутово» на юго-западе Москвы реорганизует ООО «Специализированный застройщик Град Пехотная» по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Город заключил договор с компанией о редевелопменте двух участков бывшей промзоны “Южное Бутово” общей площадью 30,7 гектара. Цена договора составила 109,6 миллиона рублей. Бывшую депрессивную площадку застройщик намерен превратить в новое комфортное городское пространство. Акцент будет сделан на создании сбалансированной застройки: наряду с жильем там возведут объекты социальной, общественно-деловой, производственной и коммунальной инфраструктуры», - рассказал он.



Также Ефимов уточнил, что в площадку вложат более чем 106 млрд рублей, а ежегодный бюджет оценивается в 1,7 млрд рублей. После реализации проекта появится более четырех тысяч рабочих мест.



Участки промзоны находятся рядом со станцией Бутово МЦД.



В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что по проекту планируется построить 27 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Также рядом появится школа на 900 человек и детский сад для 200 воспитанников.



Работа по программе КРТ ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 302 проекта КРТ.

