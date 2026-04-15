Ефимов: C 2026 года объекты программы реновации получат собственные ЦИМ

С 2026 года Москва будет формировать цифровые информационные модели (ЦИМ) для домов, построенных в рамках реализации реновации. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.



«Для улучшения качества жизни москвичей город наращивает темпы реализации программы реновации: в 2025 году был установлен новый рекорд по вводу в эксплуатацию новостроек – около 2,3 миллиона кв. м жилья. Достижению таких результатов способствует применение современных инструментов, в том числе цифровых информационных моделей», — сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.



По его словам, их использование сокращает сроки проектирования почти на треть, помогает обнаружить и устранить ошибки на начальных стадиях, а также оптимизировать подготовку к экспертизе проектов с учетом всех требований. Ефимов добавил, что программа постепенно внедрялась с 2022 года, а в этом году удалось перейти к ее масштабной реализации.



В Департаменте градостроительной политики Москвы также уточнили, что городская программа реновации — крупнейший проект обновления жилой застройки в истории столицы, а внедрение ЦИМ повышает прозрачность и эффективность всех этапов его осуществления. После окончания строительства ЦИМ достанутся управляющим компаниям и собственникам жилья, чтобы вывести управление зданиями на качественно новый уровень.

