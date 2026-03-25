Ефимов: Большинство застройщиков в Москве не имеет финансовых проблем
У большинства застройщиков, которые работают в Москве, нет финансовых проблем, а ситуация на рынке недвижимости в столице стабильна, рассказал в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Реальных финансовых проблем у абсолютного большинства застройщиков мы не видим. Но мы внимательно следим за всеми проектами, которые реализуются в городе, и при необходимости помогаем девелоперам, если есть сложности», – заявил он.
Как добавил Ефимов, городские власти прогнозируют ежегодный ввод 6-6,5 миллионов квадратных метров жилья. Примерно 2 миллиона квадратных метров – дома, построенные по программе реновации. Помимо коммерческого жилья, в Москве также появятся площади, возведенные по реновации, которые планируют продавать на рыночных условиях.
При этом в мэрии оценивают объем коммерческого жилья в 4-5 миллионов квадратных метров как равновесный.
В 2025 году в Москве ввели 7,4 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем.
Горячие новости
- «Есть две бреши»: Генерал Соболев раскрыл, как сократить налеты украинских БПЛА
- Венгрия прекратит поставки газа на Украину
- «Борьба меча и щита»: Telegram напугали «прокаченным» Роскомнадзором
- Армия России освободила Никифоровку в ДНР
- Россия направила Ирану 300 тонн медикаментов
- О семье и смыслах: Режиссёр «Космической собаки Лиды» поставил «вечные» вопросы
- В Москве задержан администратор международной хакерской площадки
- Рушит семьи: Почему россияне не идут в дальнобойщики за достойную зарплату
- «10 тысяч специалистов»: Что должен уметь оператор гражданских дронов
- Захотят - уволят: Что изменит запрет на испытательный срок для женщин с детьми