Ефимов: Большинство застройщиков в Москве не имеет финансовых проблем

У большинства застройщиков, которые работают в Москве, нет финансовых проблем, а ситуация на рынке недвижимости в столице стабильна, рассказал в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реальных финансовых проблем у абсолютного большинства застройщиков мы не видим. Но мы внимательно следим за всеми проектами, которые реализуются в городе, и при необходимости помогаем девелоперам, если есть сложности», – заявил он.

Как добавил Ефимов, городские власти прогнозируют ежегодный ввод 6-6,5 миллионов квадратных метров жилья. Примерно 2 миллиона квадратных метров – дома, построенные по программе реновации. Помимо коммерческого жилья, в Москве также появятся площади, возведенные по реновации, которые планируют продавать на рыночных условиях.

При этом в мэрии оценивают объем коммерческого жилья в 4-5 миллионов квадратных метров как равновесный.

В 2025 году в Москве ввели 7,4 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем.

