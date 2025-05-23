Ефимов: Больше двух тысяч москвичей оценили квартиры по реновации на западе города

Жители домов Очаково-Матвеевского района Москвы оценили новостройки по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«К осмотру квартир по программе реновации в самом крупном жилом комплексе района Очаково-Матвеевское поэтапно приступили около 2,3 тысячи горожан. Это жители 12 старых домов, расположенных на соседних улицах – Большой Очаковской, Марии Поливановой, Пржевальского, Озерной, а также на Очаковском шоссе», – рассказал он.

Вице-мэр добавил, что в этой части города начали расселять уже более 30 жилых построек. По его словам, всего реновации подлежат 67 старых зданий, а больше 17,3 тысяч москвичей будут переселены в новые дома.

В районе Очаковского шоссе сдали в эксплуатацию уже седьмую новостройку. Жильцам предоставили равнозначные квартиры с готовым ремонтом и бытовой техникой. Они получили такое же количество комнат, но, из-за более вместительных кухонь и широких коридоров, почти все увеличили метраж своей собственности.

Жилой комплекс находится в районе с развитой транспортной инфраструктурой и имеет все необходимые удобства: рядом расположены станция метро «Аминьевская», детские сады, школы, кафе, поликлиники и магазины. О дополнительном комфорте и переменах рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Жилой комплекс на Очаковском шоссе состоит из восьми корпусов переменной этажности. В нем суммарно предусмотрено 1247 квартир общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров. Новостройка возведена с учетом принципов безбарьерной среды: широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек. Во дворах пешеходные проходы спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в новостройке предусмотрено семь квартир для маломобильных жильцов с инвалидностью – там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника», – уточнил он.

О статусе расселения жильцов в более комфортные и уютные условия рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

«Первыми предложения равнозначных квартир получили около 150 жителей дома 11 на улице Марии Поливановой. Сегодня для них открылся Центр информирования по переселению на первом этаже заселяемого корпуса, и горожане приступили к осмотру жилья. Через неделю осматривать квартиры начнут их соседи из дома 13 – еще более 150 москвичей. В течение последующих двух месяцев поэтапно к осмотру квартир в жилом комплексе на Очаковском шоссе присоединятся москвичи из остальных расселяемых зданий», – уточнила она.

Соловьева добавила, что между осмотром и заключением договора на новое жилье проходит не больше двух месяцев. Те участники программы реновации, кто выбирал квартиры в мае, смогут переехать уже в середине июля. По ее словам, особое внимание уделят тем жителям района, кто не может оперативно решить этот вопрос.

После обустройства жилищного комплекса мэрия передаст здание Центра информирования по переселению под нужды жителей. Здесь будут открыты магазин, аптека, пункты выдачи онлайн-заказов и другие социально-бытовые сервисы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.

