Ефимов: Больше 330 масштабных инвестпроектов реализуются в Москве
Бизнес в столице активно реализует крупные инвестиционные проекты на участках площадью в 820 гектаров. В программу масштабных инвестиционных проектов (МаИП) входят деловые центры, новые производственные мощности, общественные пространства и спортивные и социальные объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Это особая форма сотрудничества города с бизнесом и застройщиками, которая позволяет создавать современную инфраструктуру и обеспечивать столицу новыми рабочими местами. Сейчас на участках общей площадью 820 гектаров продолжается реализация 334 проектов в рамках МаИП. Общая площадь возводимых объектов составит девять миллионов квадратных метров», – рассказал вице-мэр.
МаИП позволяет поддерживать бизнес и является одним из важнейших инструментов для развития города и его инфраструктуры. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
«Назначение возводимых объектов определяется исходя из потребностей каждого отдельного района. Сейчас в стадии реализации находятся свыше 200 промышленных и коммерческих МаИП, более 30 спорткомплексов, 65 школ, детских садов, медицинских и других объектов социального назначения», – заключила она.
Для того, чтобы предприниматель мог поучаствовать в программе МаИП, ему потребуется предложить креативный проект, который создаст рабочие места и улучшит столичную инфраструктуру.
Самые популярные категории – инновационные центры, объекты современной промышленности и высоких технологий, а также социальной и спортивной инфраструктуры. Среди наиболее известных инициатив – два многофункциональных медицинских центра в Раменках площадью 91 тысяч кв м., проект Дворца спорта и Центра подготовки сборных команд России по футболу в Мневниковской пойме и промышленный парк в районе Люблино, который позволит создать новые предприятия в строительной, электронной и легкой промышленности.
Ранее глава столицы Сергей Собянин напомнил, что с 2016 года в рамках проекта МаИП инвесторы получили в пользование под реализацию своих планов 1,1 тысячи гектаров земли.
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