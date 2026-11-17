«Жилая площадь новостройки составляет более 23 тысяч квадратных метров. В доме 457 квартир, шесть из которых предназначены для маломобильных граждан. Все квартиры готовы к заселению — в них выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации. Будущие жильцы могут переезжать, не тратя силы и средства на ремонт», — добавил Ефимов. По его словам, на нежилом первом этаже откроются объекты социально-бытового назначения, также рабочие благоустроили двор, оборудовав зону для тихого отдыха и построив детскую и спортивную площадки.

Рядом расположены благоустроенный парк «Этнографическая деревня Бибирево», центры досуга, спортивные комплексы, магазины, детские сады и школы.

Ранее Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

