Ефимов: Больше 220 жителей Бибирева начали переезд по программе реновации
Свыше 220 жителей района Бибирево (СВАО) начали переезд в новый жилой комплекс, возведенный по программе реновации ветхого жилья, заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
Жильцы получили квартиры в трехсекционном ЖК на улице Корнейчука. В него переедут жители двух старых домов по улице Плещеева.
«Жилая площадь новостройки составляет более 23 тысяч квадратных метров. В доме 457 квартир, шесть из которых предназначены для маломобильных граждан. Все квартиры готовы к заселению — в них выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации. Будущие жильцы могут переезжать, не тратя силы и средства на ремонт», — добавил Ефимов. По его словам, на нежилом первом этаже откроются объекты социально-бытового назначения, также рабочие благоустроили двор, оборудовав зону для тихого отдыха и построив детскую и спортивную площадки.
Рядом расположены благоустроенный парк «Этнографическая деревня Бибирево», центры досуга, спортивные комплексы, магазины, детские сады и школы.
Ранее Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
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