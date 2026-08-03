Ефимов: Больше 1000 москвичей начали осмотр квартир по реновации на улице Свободы

В новый дом на улице Свободы (район Северное Тушино, СЗАО) переедут по программе реновации ветхого жилья жители четырех старых пятиэтажек по той же улице, они получили предложения равнозначных квартир. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Предложения комфортного жилья в доме по адресу: улица Свободы, дом 69, получили от города более тысячи горожан из четырех старых пятиэтажек на этой же улице. Новостройка стала третьим жилым комплексом, в котором участники программы реновации начали осматривать квартиры в этом году. Всего в Северном Тушине для переселения передано уже семь домов. В них переехали или находятся в процессе переселения свыше 6,4 тысячи человек из 18 зданий, включенных в программу», — добавил Ефимов.

Поблизости расположены бытовые сервисы, магазины, детские сады, школы, Дворец творчества детей и молодежи, парк «Северное Тушино», пляж, а также станции «Планерная» и «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, 20 июля осмотр квартир начали жители корпуса 2 дома 89 на улице Свободы, через неделю к осмотру приступили жители корпуса 1, в начале августа к ним присоединятся жители корпусов 3 и 4. Согласие на переезд уже дали порядка 70 человек. Оформить документы помогут специалисты Департамента городского имущества в Центре информирования, добавила она.

Записаться на осмотр жилья и на заключение договора можно на портале mos.ru. Бесплатно воспользоваться услугами нотариуса смогут семьи с несовершеннолетними и недееспособными собственниками жилья.

В помощь жильцам в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru доступна общая инструкция по переезду, добавили представители столичного Департамента информационных технологий.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации. По его словам, за девять лет реализации программа реновации стала драйвером развития строительной отрасли и экономики страны.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

