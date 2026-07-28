Ефимов: Более тысячи жителей приступили к осмотру квартир по реновации на Профсоюзной улице

В районе Черёмушки на юго‑западе Москвы стартовал поэтапный осмотр новых квартир в рамках программы реновации — к нему приступили свыше тысячи человек, проживающих в пяти ветхих домах. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, для участников реновации в Черёмушках ввели в эксплуатацию новостройку по адресу: улица Профсоюзная, дом 37. Здание возвели за восемь месяцев с применением технологии крупномодульного строительства. В него переселятся жители пяти домов на улице Гарибальди.

«Сейчас по программе реновации в Черемушках переезжают или завершили переселение жители 24 зданий. Всего здесь предстоит расселить 119 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат более 24 тысяч москвичей», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Дом на Профсоюзной улице — крупнейшая новостройка по программе реновации, возведённая из крупных модулей. Его общая площадь составляет 46,5 тысячи квадратных метров. Площадь жилых помещений — более 31 тысячи квадратных метров. Для удобства горожан город предоставляет бесплатные услуги грузчиков и транспорт, сообщили в Департаменте градостроительной политики.

Территория жилого комплекса обустроена с учётом принципов безбарьерной среды: в подъездах, вестибюлях и лифтовых холлах отсутствуют лестницы и пороги. Придомовую территорию благоустроили и озеленили.

Как рассказала министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, дом на Профсоюзной стал девятым объектом в Черёмушках, переданным под заселение участникам программы реновации. В середине июля порядка 240 жителей дома 31, корпус 1, на улице Гарибальди начали выбирать новое жильё. Через неделю к осмотру квартир подключились более 400 москвичей из корпусов 1 и 4 дома 21 на той же улице. В конце июля к процессу присоединятся ещё свыше 360 человек — жители корпусов 5 и 6 дома 21. Специалисты Департамента городского имущества готовят для них проекты договоров о переходе права собственности.

Для поддержки горожан в столичном Департаменте информационных технологий разработали общую инструкцию, которая размещена в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Сервис помогает разобраться в порядке переезда, узнать о требуемых документах и воспользоваться ссылками на полезные услуги.



Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал о втором доме по программе реновации, построенном из крупногабаритных модулей.

