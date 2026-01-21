Ефимов: Более тысячи жителей переедут в две новостройки по реновации в Коптеве

В районе Коптево на севере Москвы передали под заселение две новые многоэтажки — в 3‑м Михалковском переулке и на Михалковской улице. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, теперь в Коптеве насчитывается уже шесть новостроек, переданных под заселение по программе реновации. В две из них переедут свыше тысячи жителей из семи старых домов. Для удобства переселенцев на первом этаже дома на Михалковской улице открыт центр информирования: там можно получить ответы на все вопросы о переезде и заказать услуги суперсервиса «Переезд по программе реновации».

«Всего в Коптеве по действующей программе реновации предстоит расселить 123 дома, квартиры получат свыше 23 тысяч москвичей», – отметил Ефимов.

Большинство участников программы записываются на осмотр предложенного жилья через упомянутый суперсервис — он позволяет онлайн выбрать удобные дату и время визита, а также дистанционно забронировать день для заключения договора, заметно упрощая оформление документов.

«В новостройках 625 квартир с улучшенной отделкой. Придомовые территории полностью благоустроили, здесь создали комплексную среду для жизни», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, уточнила, что более 620 жителям домов 1 и 3 в 3‑м Новомихалковском проезде, дома 3 в 4‑м Новомихалковском проезде и дома 59/1 (корпус Б) на Большой Академической улице предложили равнозначное жилье в новостройке на Михалковской улице (дом10).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале переселения жителей в новый дом по программе реновации на Родниковой улице. Вся актуальная информация о программе размещена на портале mos.ru.

