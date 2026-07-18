Ефимов: Более тысячи семей из СВАО расселили в рамках программы реновации в 2026 году
Около 1,4 тыс. семей, проживающих в Северо-Восточном административном округе Москвы, переехали в новое жилье в рамках программы реновации с начала года, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Дома соответствуют стандартам качества и безопасности. В квартирах улучшенная планировка, широкие коридоры, просторные кухни. Территории вокруг зданий благоустроены, рядом находятся социальные объекты», – рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
В общей сложности программой реновации в СВАО охвачено 499 старых зданий, 155 из них уже расселены или находятся в процессе расселения. Ожидается, что в новые квартиры переедут более 32 тысяч семей из 17 районов округа.
Для облегчения процесса переезда город предлагает услугу «Помощь в переезде», включающую бесплатные услуги грузчиков и предоставление транспорта. С начала года этой опцией воспользовались почти 780 семей в СВАО. Также специалисты центров информирования, расположенных на первых этажах новостроек, помогают участникам программы с оформлением необходимой документации и решением других вопросов.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, в 2026 году договоры на новые квартиры заключили свыше 2500 новоселов из СВАО. Активнее всего ведется переселение в Алтуфьевском районе (здесь документы оформили свыше 800 человек), Бабушкинском районе (около 380 москвичей), а также в Лосиноостровском районе и в Отрадном (примерно по 330 правообладателей). Семьи, где есть недееспособные и несовершеннолетние граждане, могут бесплатно заверить договор у нотариуса, добавила она.
Жители могут воспользоваться суперсервисом «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru для записи на просмотр квартир, оформления документов и получения исчерпывающей информации о программе. Там же доступна общая инструкция по организации переезда и персонализированные сценарии переселения. В Градостроительном комплексе столицы напомнили, что подробнее ознакомиться с деталями программы реновации можно на портале mos.ru.
Программа реновации действует с 2017 года, она охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Глава города Сергей Собянин поручил увеличить вдвое темпы реализации программы. Москва занимает лидирующие позиции в России по объемам жилищного строительства, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он также сообщил, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.
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