Ефимов: Более тысячи человек осмотрят квартиры по программе реновации на севере Москвы

Жители трех ветхих многоквартирных домов на севере Москвы начинают процесс осмотра своих новых квартир, предоставленных в рамках программы столичной реновации. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, процесс затрагивает более тысячи человек.

«В Головинском районе под заселение передали новостройку по адресу: Онежская улица, дом 33. Она стала 17-м жилым комплексом, заселяемым в районе. Сюда переедут свыше тысячи жителей трех старых домов, расположенных на Онежской улице и Кронштадтском бульваре. Теперь количество домов в районе, затронутых расселением, достигло 25. Всего в рамках реализации программы реновации в Головинском районе предстоит расселить 137 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат ориентировочно 12,6 тысячи семей», – рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Для облегчения процесса переезда на первом этаже нового дома открыт специализированный Центр информирования. Здесь жители могут получить всю необходимую информацию и консультации по связанным с переселением вопросам.

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, дом представляет собой двухкорпусное строение переменной этажности, насчитывающий 511 квартир с улучшенной отделкой. Общая площадь жилых помещений превышает 30 тысяч квадратных метров. В новостройке предусмотрены лифты, помещения для консьержей, а также места для хранения колясок и велосипедов. На первом этаже жилых квартир нет, там расположатся объекты социальной и бытовой инфраструктуры: досуговые центры, аптеки, магазины и кафе. Также будущим жителям дома бесплатно предоставят транспорт и грузчиков для облегчения переселения. Оформить помощь можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению.

В Департаменте городского имущества добавили, что сотрудники учреждения помогают с оформлением необходимых для переезда документов. Переезд осуществляется поэтапно: первыми к осмотру квартир приступят жители одного из ветхих домов 20 апреля, владельцы квартир второго подключатся к процессу спустя неделю, а третьего – 12 мая.

До осмотра участники программы могут загрузить необходимые документы через сервис «Переезд по программе реновации» на сайте mos.ru. Какие необходимы документы, как организовано переселение и прочая полезная информация доступна в инструкция, которая также размещена на сервисе.

Вся актуальная информация о программе реновации, новых домах и квартирах доступна по ссылке на портале mos.ru, напомнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Программа, утвержденная в августе 2017 года, охватывает порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы реализации программы, а также сообщил о модернизации инженерной инфраструктуры в 70 районах столицы в рамках ее выполнения. Москва лидирует по объемам строительства жилья среди регионов, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

