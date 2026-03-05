Ефимов: Более шести километров дорог реконструируют и построят на юге Москвы

На юге Москвы построят и реконструируют более шести километров улично-дорожной сети и путепровода через Кантемировскую улицу. Сейчас специалисты возводят искусственное сооружение и перекладывают инженерные сети. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту на юге столицы реконструируют и построят более шести километров дорог, в том числе путепровод по основному ходу Каширского проезда через Южную рокаду длиной около 70 метров. Также здесь планируется благоустроить и озеленить семь гектаров прилегающей территории. Готовность всего проекта превышает 60 процентов», – отметил Ефимов.

Завершить строительство планируется до конца текущего года.

Участок строительства расположен в ЮАО в границах районов Нагатино-Садовники, Царицыно, Москворечье-Сабурово. Реализация проекта улучшит дорожную обстановку, сделает комфортнее жизнь для автомобилистов и пассажиров городского транспорта.

В рамках первого этапа проекта предусмотрена в том числе реконструкция и строительство Каширского проезда протяженностью 1,6 километра с двумя – тремя полосами движения в каждом направлении, а также строительство путепровода по основному ходу Каширского проезда, добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на путепроводе над Южной рокадой завершились ключевые монолитные работы, монтаж опор и пролетного строения.

