Ефимов: Более пяти тысяч детей и подростков обучились во Дворце спорта Винер
С момента открытия в ноябре 2023 года Дворца спорта и образования Ирины Винер обучение в нем прошли более пяти тысяч детей и подростков. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Там проводят занятия для 12 групп по художественной гимнастике и боевым искусствам. Возраст спортсменов – от трех лет и выше. На площадке состоялось несколько мероприятий федерального уровня: открытый турнир по художественной гимнастике «Блиц», турнир МСМК «Искусство побеждать», первенство Центра художественной гимнастики №1, а также межрегиональный турнир по дзюдо. Около 86% детей, посещающих Дворец спорта и образования Ирины Винер, живут в ТиНАО. Более половины из них – из района Троицк. Создание спортивных объектов рядом с жильем отвечает на запрос москвичей на доступную инфраструктуру», – отметил Ефимов.
По словам главы департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, многофункциональный комплекс в Троицке был возведен ГК «Родина». Совладелец и сооснователь «Группы Родина» Владимир Щекин отметил, что Дворец спорта находится в шаговой доступности от жилых домов, поэтому жители ТиНАО могут тренироваться в лучших школах страны.
С момента открытия спорткомплекса в нем провели 20 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие спортсмены более чем из 22 населенных пунктов РФ.
Весной 2024 года в ТиНАО закончили строительство крытой ледовой арены с искусственным льдом в Щербинке. К концу 2028 года планируется построить три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в городе построили более 200 спортивных объектов.
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