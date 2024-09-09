Ефимов: Более двух гектаров земли выделили для постройки школы в Даниловском районе
Новую школу на тысячу мест построят на юге Москвы за счет городского бюджета, на ее строительство уже выделили более двух гектаров земли, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он уточнил, что на Восточной улице планируется построить пятиэтажную школу.
«Для этого город выделил застройщику земельный участок рядом с реконструируемым стадионом «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Площадь здания составит около 18 тысяч квадратных метров», – поделился Ефимов.
Школа должна обеспечить комфортными условиями детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, вход в учебный корпус обустроят на уровне земли, а в здании оборудуют лифт. Также школу оснастят современным оборудованием и просторными рекреациями.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь рассказал, что департамент предоставляет подрядчикам участки под строительство соцобъектов за счет адресной инвестиционной программы. В связи с этим, застройщику в Даниловском районе выделили более двух двух гектаров земли.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках инвестиционных проектов планируется построить 22 здания соцучреждений.
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