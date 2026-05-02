Ефимов: Более 980 москвичей начали осмотр квартир по реновации на Парковой улице

В районе Митино по программе реновации жителям пяти домов на Парковой и Центральной улицах предложили новые квартиры, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Более 980 человек из пяти домов старого жилого фонда приступили к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе, расположенном по адресу: Парковая улица, дом 20. Первую новостройку по программе реновации передали под заселение в Митине пять лет назад – в марте 2021 года. В нее уже переехали жители шести старых зданий. Таким образом, число адресов, охваченных переселением по программе реновации в районе, сейчас достигло 11, что составляет почти 80 процентов домов, включенных в действующую программу. Планируется, что всего в Митине в новостройки из 14 зданий устаревшего жилого фонда переедут около 2,4 тысячи москвичей», – рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Более 50 человек уже согласились на переезд и оформляют документы — помощь в этом оказывают сотрудники Департамента городского имущества, рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Жилой комплекс, куда переселяют горожан, состоит из четырёх корпусов и восьми секций и включает 389 квартир общей площадью 24,7 тысячи кв. м. Шесть квартир адаптированы для маломобильных жильцов: в них широкие коридоры, в санузлах предусмотрены поручни, а дверные глазки, ручки и розетки расположены на доступном уровне. На первых этажах комплекса предусмотрены помещения для магазинов и бытовых услуг, в подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и места для хранения колясок и велосипедов. Комплекс построен с учётом критериев безбарьерной среды.

Новосёлы сохранят доступ к прежней социальной инфраструктуре — поликлиникам, школам и детским садам. Для удобства переезда предоставляется услуга «Помощь в переезде»: грузчики и транспорт. Заказать её можно онлайн на mos.ru или в Центре информирования по переселению. Записаться на осмотр квартиры, зарезервировать дату и время заключения договора участники программы реновации могут через суперсервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru либо по телефону из уведомления о старте переселения. В этом же суперсервисе доступна общая инструкция: она объясняет порядок переезда, содержит список необходимых документов и даёт ссылки на полезные услуги.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Вся информация о программе доступна на портале mos.ru.