Ефимов: Более 92 тысяч столичных жителей приватизировали жилье за семь лет

Проживающие в столице на условиях социальная найма москвичи оформили в собственность более 92 тысяч квартир, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Существующая в России с 1991 года возможность приватизации жилья в феврале 2017 года стала бессрочной. За более чем семь лет москвичи оформили в собственность свыше 92 тысяч квартир. Теперь они имеют право свободно распоряжаться имуществом: продавать, завещать, дарить и оформлять в залог. Каждый житель столицы, занимающий городское помещение по договору социального найма, может воспользоваться этой опцией один раз», – отметил Владимир Ефимов.

У владельцев жилья есть важное преимущество: они могут принимать полноценное участие в судьбе своего дома, в отличие от проживающих на условиях соцнайма — голосовать по насущным вопросам и участвовать в общих собраниях собственников.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в 2022 и 2023 годах были оформлены в собственность по 13 тысяч жилых помещений, в текущем году — свыше 7200. При этом 255 тысяч квартир пока что остаются неприватизированными.

Подать документы на приватизацию можно в любом офисе «Мои документы» и онлайн через сайт mos.ru. При этом, отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, в электронном формате для удобства столичных жителей доступны все услуги в сфере жилья и имущества.

