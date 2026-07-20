Ефимов: Более 900 москвичей начали переселяться в новостройку в Коптеве

Жители пяти старых домов в районе Коптево стали переселяться в новый дом по адресу проезд Черепановых 56А в рамках программы реновации. Они уже начали осматривать новые квартиры. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В конце июня к поэтапному переселению по программе реновации в районе Коптево приступили более 900 москвичей из пяти старых домов. Им предложили новые комфортные квартиры в новостройке по адресу: проезд Черепановых, дом 56А», — сообщил он.

По его словам, расселят соседний дом в том же проезде, а также четыре пятиэтажных здания в 4-м Новомихалковском проезде и на улице Генерала Рычагова. Новостройка в проезде Черепановых стала седьмым объектом, который был построен в рамках реновации в районе, а всего переехали или продолжают переселяться жители 33 домов старого жилого дома, что составляет более четверти всех адресов, включенных в программу реновации в Коптеве, добавил Ефимов.

На первом этаже новостройки уже открыт Центр информирования, который предоставляет участникам переселения консультации, а также позволяет оформить документы на новое жилье. Также москвичам доступна инструкция на портале mos.ru, где можно прочитать об организации переезда и получить всю необходимую информацию о документах и полезных услугах.

В новом объекте применили технологии создания безбарьерной среды, а 482 квартиры были адаптированы для проживания маломобильных граждан. Всего в жилой комплекс переедут 23,4 тысячи москвичей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что первыми переедут в новые дома москвичи из дома 23/11 на улице Генерала Рычагова, а также из дома по адресу Новомихалковский проезд 1А. Они уже начали осмотр равнозначных квартир 9 июля, а во второй половине месяца свое будущее жилье оценят жители дома 21 по улице Генерала Рычагова. Оставшиеся участники приступят к осмотру 3 августа, указала она.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также сообщил, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.

