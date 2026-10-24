Ефимов: Более 90 га в Москве выделили под жилье по реновации с начала года

С января по сентябрь 2026 года Москва выделила 131 земельный участок для строительства новых домов для программы реновации. Как отметил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, их общая площадь превышает 94 га, они расположены в 10 административных округах города.

«С января по сентябрь 2026 года город передал Московскому фонду реновации жилой застройки 131 земельный участок в 10 административных округах под возведение современных ЖК и сопутствующей инфраструктуры. Их общая площадь составляет 94,7 гектара — это на 47% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — сообщил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Восточный административный округ лидирует по числу выделенных участков — с начала года заключено 35 договоров. На втором месте юго-запад столицы с 23 договорами, а на юго-востоке оформлен 21 договор.



Отмечается, что программа основана на поэтапном переселении жителей, и снесенные дома заменяются новостройками, поэтому успешное выполнение программы требует предварительного определения территорий, на которых будут возводиться новые жилые комплексы и социальная инфраструктура. Выделение земельных участков является важной частью подготовки к строительству, в рамках которого будут сформированы площадки для последующего развития программы реновации.



Участники программы могут обратиться к инструкции на портале mos.ru в разделе «Переезд по программе реновации», отметили в столичном Департаменте информационных технологий. Она поможет подготовиться к переезду: в документе есть перечень необходимых документов, объясняется, как организован процесс. Настроив параметры, жители смогут увидеть индивидуальный план переезда, учитывающий их ситуацию. Для тех, кто уже переезжает, доступна персональная инструкция, адаптированная под каждого.



Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также встретился с новоселами по программе реновации в Новогирееве.

