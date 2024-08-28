Ефимов: Более 80% проектов КРТ расположено рядом с крупными транспортными объектами

Большая часть проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, находящихся в стадии реализации, расположена вблизи крупных транспортных объектов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Число проектов КРТ в столице возросло до 236, при этом 199 из них – более 80% от общего числа – находятся в границах транспортного каркаса столицы», – пояснил он.

По словам Ефимова, в 84 районах города намерены построить более 45 миллионов квадратных метров недвижимости, что позволит создать свыше 638 тысяч рабочих мест.

Проекты охватят 12 административных округов. По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества столицы Максима Гамана, операторы КРТ и инвесторы намерены построить вблизи транспортных объектов жилые, деловые современные кварталы и производства.

«В течение 4–26 лет появится 23,9 миллиона квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации и иных нужд города», – рассказал он.

Проведение строительных работ запланировано также на территории бывших промзон, включая «Огородный Проезд», «Южный порт», «Северное Очаково» и «Октябрьское Поле».

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что КРТ позволяет делать городские кварталы более современными и привлекательными. На данный момент в Москве на разной стадии реализации находятся 236 проектов КРТ.

