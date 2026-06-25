Ефимов: Более 700 семей переехали при поддержке города по реновации в Южном Тушине
Свыше 700 семей воспользовались бесплатной помощью при переезде по программе реновации ветхого жилья в районе Южное Тушино (СЗАО). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«В районе Южное Тушино с 2022 года активно идет переселение жителей из старого фонда в новые дома по программе реновации. Расселение уже затронуло 19 домов, под заселение передано шесть жилых комплексов. При этом город активно помогает жителям сделать переезд максимально комфортным и быстрым, предлагая бесплатную помощь грузчиков и специальный транспорт. Сегодня более 700 переехавших семей в районе уже воспользовались этой возможностью», — добавил Ефимов.
По вопросам, связанным с переездом в новое жилье, новоселы могут обратиться в Центры информирования по переселению, которые находятся на первых этажах новых домов.
Как отметили представители Департамента градостроительной политики, услугой «Помощь в переезде» воспользовались свыше 12 тысяч семей в 2025 году. Услуга доступна онлайн на портале mos.ru
для комфорта москвичей.
Кроме того, указали в Департаменте информационных технологий Москвы, в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru
доступна общая инструкция по подготовке к переезду.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, как программа реновации помогает создавать безбарьерную среду для маломобильных москвичей. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление электронных услуг и сервисов, соответствуют задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление», а также нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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