Ефимов: Более 70 школ и детсадов построят по проектам КРТ рядом с МЦК, МЦД и БКЛ
Более 70 новых образовательных учреждений построят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) рядом со станциями МЦД, МЦК и Большой кольцевой линией. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По проектам КРТ, находящимся в стадии реализации и расположенным возле станций МЦК, БКЛ метро и МЦД, планируется возвести 72 объекта образования общей площадью свыше 480 тысяч квадратных метров. Они будут рассчитаны более чем на 10 тысяч воспитанников и 23 тысячи учеников. Объекты построят во всех административных округах столицы», — заявил вице-мэр.
Точное число и емкость учреждений образования будут названы в результате утверждения всех проектов планировки территорий.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, образовательные объекты будут построены в рамках 42 проектов КРТ. Проекты планировки уже утвердили в отношении 12 площадок — по ним построят 20 учреждений суммарной площадью больше 145 тысяч «квадратов». В них смогут учиться около 6600 школьников, а детсады примут свыше 3000 воспитанников.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, более 80% проектов КРТ реализуют вблизи крупных транспортных объектов. Сегодня в столице по поручению мэра реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 «квадратов».
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