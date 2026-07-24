Ефимов: Более 70 гектаров земли выделили под программу реновации

С начала 2026 года для реализации программы реновации в Москве было выделено более 70 гектаров земли. На этих участках будут построены жилые комплексы и сопутствующая инфраструктура: детские и спортивные площадки, места для отдыха, подъездные дороги. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Программа реновации направлена на создание комфортных условий для жизни горожан и обновление жилого фонда. Ее важной частью является не только строительство новых домов, но и создание условий для жителей. Так, за последние шесть месяцев город передал Московскому фонду реновации жилой застройки 87 земельных участков площадью более 70 гектаров. Они расположены в десяти административных округах», – рассказал Ефимов.



Участники программы реновации получают просторные квартиры с готовой улучшенной отделкой, удобными планировками, застекленными балконами и лоджиями, сообщила пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Подавляющее число выделенных земельных участков расположено в Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза. Он также рассказал, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.

