Ефимов: Более 70 гектаров земли выделили под программу реновации
С начала 2026 года для реализации программы реновации в Москве было выделено более 70 гектаров земли. На этих участках будут построены жилые комплексы и сопутствующая инфраструктура: детские и спортивные площадки, места для отдыха, подъездные дороги. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Программа реновации направлена на создание комфортных условий для жизни горожан и обновление жилого фонда. Ее важной частью является не только строительство новых домов, но и создание условий для жителей. Так, за последние шесть месяцев город передал Московскому фонду реновации жилой застройки 87 земельных участков площадью более 70 гектаров. Они расположены в десяти административных округах», – рассказал Ефимов.
Участники программы реновации получают просторные квартиры с готовой улучшенной отделкой, удобными планировками, застекленными балконами и лоджиями, сообщила пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Подавляющее число выделенных земельных участков расположено в Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза. Он также рассказал, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Файзуллин: По итогам года в России построят 100 млн кв. м жилья
- Популярность любовных романов объяснили «клиповым мышлением»
- Милый мой бухгалтер: Какие профессии справились с конкуренцией ИИ
- В Иране заявили об уничтожении здания дата-центра Amazon в Бахрейне
- «Гарри Поттера переписали»: В «Литрес» объяснили, почему аудиокниги не теряют популярность
- Армия России освободила Захаровку и Ивашкино в Харьковской области
- Россиянам назвали профессии, которые исчезнут из-за автоматизации
- Паулс не стал осуждать власти Латвии за запрет своих композиций
- Китай внес 14 компаний ЕС в список экспортного контроля в ответ на новые санкции
- Без борьбы: Непомнящий назвал фаворитов нового сезона РПЛ