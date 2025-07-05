Ефимов: Более 70 гектаров земли для ИЖС выделили в ТиНАО за 13 лет

Москвичи приобрели и арендовали у российской столицы более 520 участков под строительство частных домов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с момента их образования 1 июля 2012 года. Такую статистику привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, именно ТиНАО стали основным направлением развития частной жилой застройки в мегаполисе.



«За последние 13 лет здесь была создана комфортная инфраструктура, активно строились социальные и коммерческие объекты, поэтому сегмент индивидуального жилищного строительства стал востребован у горожан. С момента образования ТиНАО физическим лицам предоставили более 70 гектаров земли для частных домов. Всего они купили или арендовали у города свыше 520 участков, на которых суммарно можно возвести почти 120 тысяч квадратных метров недвижимости», – рассказал заммэра.



По оценке министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, формат индивидуального жилищного строительства особенно актуален для больших семей, которые стремятся иметь просторный дом с одновременным доступом к развитой городской инфраструктуре. Специальный перечень всех доступных для приобретения участков публикуется на портале mos.ru.



Департамент города Москвы по конкурентной политике организует открытые аукционы земельных участков под ИЖС только для физических лиц. Причём все этапы реализации городского имущества проводятся в электронном дистанционном формате. Это удобство, а также возможность приобретения земли без посредников обуславливают высокий интерес москвичей к онлайн-торгам, отметил глава департамента Кирилл Пуртов.



С начала текущего года на аукционах было реализовано 29 земельных участков для ИЖС в ТиНАО - на один лот в среднем претендовало семь участников. Информация о выставленных на торги земельных участках доступна на инвестиционном портале Москвы.

