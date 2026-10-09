Ефимов: Более 690 некапитальных объектов украсят Москву

В Москве с начала 2026 года одобрено размещение более 690 некапитальных объектов, в числе которых спортивные сооружения и малые архитектурные формы, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве функционирует упрощенный порядок размещения некапитальных объектов на участках, арендуемых у столицы. К данной категории относятся, в частности, малые архитектурные формы, фонтаны, спортивные сооружения и хозяйственные площадки. За девять месяцев 2026 года было одобрено размещение более 690 подобных объектов», - отметил Ефимов.

По его словам, это помогает в благоустройстве городских пространств, делая их удобнее для жителей столицы

Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева разъяснила, что к некапитальным относятся объекты, которые можно легко демонтировать или переместить в другое место, поскольку они «не имеют прочной связи с землей».

«С начала года арендаторы получили право на установку 182 малых архитектурных форм, 37 зарядных станций для электромобилей, 17 спортивных некапитальных объектов и 19 трансформаторных подстанций», – добавила Соловьева.

