Ефимов: Более 690 некапитальных объектов украсят Москву
В Москве с начала 2026 года одобрено размещение более 690 некапитальных объектов, в числе которых спортивные сооружения и малые архитектурные формы, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Москве функционирует упрощенный порядок размещения некапитальных объектов на участках, арендуемых у столицы. К данной категории относятся, в частности, малые архитектурные формы, фонтаны, спортивные сооружения и хозяйственные площадки. За девять месяцев 2026 года было одобрено размещение более 690 подобных объектов», - отметил Ефимов.
По его словам, это помогает в благоустройстве городских пространств, делая их удобнее для жителей столицы
Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева разъяснила, что к некапитальным относятся объекты, которые можно легко демонтировать или переместить в другое место, поскольку они «не имеют прочной связи с землей».
«С начала года арендаторы получили право на установку 182 малых архитектурных форм, 37 зарядных станций для электромобилей, 17 спортивных некапитальных объектов и 19 трансформаторных подстанций», – добавила Соловьева.
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