Ефимов: Более 650 участников программы реновации переселяются в новостройку в Кузьминках

Более 650 жителей Кузьминок переселяются в новые квартиры в новостройке по реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юго-востоке Москвы в районе Кузьминки под заселение по программе реновации передали жилой комплекс по адресу: Зеленодольская улица, дом 28Б. Туда переселяются более 650 жителей трех домов старого жилого фонда, расположенных на улицах Федора Полетаева и Зеленодольской. На первом этаже новостройки открылся Центр информирования по переселению, где москвичи могут задать все интересующие их вопросы и оформить услуги в рамках суперсервиса “Переезд по программе реновации», - рассказал он.

Ефимов уточнил, что всего в Кузьминках расселят 287 домов, а в новые квартиры переедут свыше 64 тысяч человек.

Новостройка расположена в районе с развитой инфраструктурой: рядом есть парки, школы и поликлиники.

Как отметили в столичном Департаменте градостроительной политики, дом построен с учетом принципа безбарьерной среды, поэтому в нем будет комфортно всем гражданам. Также в подъезде есть несколько лифтов, помещения для хранения колясок и велосипедов и комната консьержей. Первый этаж будет нежилым, там откроют аптеки, магазины и кафе.

Помочь подготовиться к переезду может общая инструкция на портале mos.ru. Там можно получить информацию о необходимых документах, узнать, как организован переезд. Настроив параметры переезда, можно ознакомиться с инструкцией для конкретной ситуации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о включении еще пяти площадок в программу реновации.

