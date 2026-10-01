Ефимов: Более 650 москвичей переедут в новое жилье по реновации в Свиблове
В московском районе Свиблово стартовал переезд жителей старых домов в новую многоэтажку — новостройку в проезде Нансена, 8, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, сюда переселятся свыше 650 человек из пяти ветхих зданий, стоящих на улицах Седова и Амундсена, а также в проезде Нансена. Эта новостройка — первая в районе, которую начали заселять в рамках реновации.
«Всего в рамках реализации действующей программы реновации в районе Свиблово предстоит расселить 39 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат около 6,5 тысячи жителей», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Жилой комплекс рассчитан на 372 квартиры, причём восемь из них специально оборудованы для маломобильных жильцов. На всей территории реализована безбарьерная среда. Первый этаж отведён под нежилые помещения: в перспективе там появятся магазины, аптеки, кафе и досуговые центры.
Переезд организуют максимально комфортно: москвичам бесплатно предоставляют транспорт и услуги грузчиков. Заказать «Помощь в переезде» можно через портал mos.ru или в центре информирования по переселению.
Первыми выбирать квартиры начали жители домов 17, корпус 1 и 19 на улице Амундсена, а также дома 10, корпус 1 в проезде Нансена. Позже к ним присоединились жильцы дома 10, корпус 2 в проезде Нансена и дома 9, корпус 1 на улице Седова.
По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьёвой, согласие на переезд уже дали 85% участников программы, более 120 человек уже оформили договоры на новое жильё. Остальные продолжают собирать и подписывать документы.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал о реализации программы реновации в Рязанском районе.
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