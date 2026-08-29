Ефимов: Более 600 префаб-элементов использовали при постройке поликлиники в Троицке
В Троицке закончилось строительство взрослой поликлиники, которая строилась в рамках Адресной инвестиционной программы с применением префаб-технологий. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«При строительстве социальных объектов в столице применяются современные технологии, позволяющие ускорить возведение зданий и обеспечить их высокую энергоэффективность, долговечность и соответствие самым строгим стандартам комфорта и безопасности. В Троицке на Октябрьском проспекте завершили возведение современной поликлиники. Площадь четырехэтажного здания с подземным этажом превысила 13,3 тысячи квадратных метров», — рассказал он.
По словам Ефимова, работы шли с применением префаб-технологий. Так, на одном из московских заводов для здания произвели 637 модулей. Их доставили на площадку уже готовыми к монтажу.
В свою очередь, руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров отметил, что в процессе строительства клиники смонтировали 540 фасадных стеновых модулей, которые были облицованы сталекомпозитными рифлеными кассетами жемчужно-белого цвета, а также стемалитом антрацитово-серого оттенка. Также в поликлинике было установлено 24 инженерных модуля и 73 — сантехнических.
Поликлиника оборудована всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи горожанам по обширному спектру направлений. В здании также есть системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения и пост охраны. Более того, при строительстве были учтены потребности маломобильных граждан.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства головного здания Троицкой поликлиники.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС России установили контроль над Храповщиной в Сумской области
- В Курской области мужчина пострадал из-за взорвавшегося неизвестного предмета
- Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября
- Россиянам рассказали, когда пройдет индексация страховых пенсий в 2027 году
- В Ростовской области число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 11
- СМИ рассказали о «зимней панике» на газовом рынке Европы
- МО: ВС РФ освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР
- 8 выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишились гражданства РФ
- РФ увеличит число грантов на обучение иностранных студентов
- В РФ разработали проект ПДД для роботов-доставщиков