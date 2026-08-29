Ефимов: Более 600 префаб-элементов использовали при постройке поликлиники в Троицке

В Троицке закончилось строительство взрослой поликлиники, которая строилась в рамках Адресной инвестиционной программы с применением префаб-технологий. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«При строительстве социальных объектов в столице применяются современные технологии, позволяющие ускорить возведение зданий и обеспечить их высокую энергоэффективность, долговечность и соответствие самым строгим стандартам комфорта и безопасности. В Троицке на Октябрьском проспекте завершили возведение современной поликлиники. Площадь четырехэтажного здания с подземным этажом превысила 13,3 тысячи квадратных метров», — рассказал он.



По словам Ефимова, работы шли с применением префаб-технологий. Так, на одном из московских заводов для здания произвели 637 модулей. Их доставили на площадку уже готовыми к монтажу.