Ефимов: Более 600 человек переедут в новостройку по реновации в Пресненском районе

Более 600 жителей переедут в новостройку на Пресненском Валу по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Свыше 600 жителей четырех старых домов в Пресненском районе приступили к поэтапному переселению по программе реновации с сентября. Им предоставили квартиры с улучшенной отделкой в новостройке по адресу: улица Пресненский Вал, дом 19. Всего в Пресненском районе предусмотрено переселение около восьми тысяч жителей 53 старых домов», – сказал он.

На первом этаже здания для удобства жителей находится Центр информирования по переселению, где участники программы смогут получить бесплатную помощь на всех этапах переезда. Позднее на первом нежилом этаже новостройки могут расположиться аптеки, магазины, салоны красоты и другие объекты социнфраструктуры.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что департамент отправил письма с предложениями новых квартир 625 жителям Пресненского района. По его словам, переселение будет проходить поэтапно. Таким образом, жители старой пятиэтажки, которая находится на улице Подвойского, дом 14, уже приступили к осмотру нового жилья. С 30 сентября предложенные квартиры начали осматривать семьи, которые проживают на улице Литвина-Седого, дом 10. В октябре квартиры осмотрят жильцы пятиэтажек на Стрельбищенском переулке и улице Подвойского.

В свою очередь глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что жители четырех домов в ближайшее время переедут в новостройку на Пресненском Валу. Это вторая новостройка, которая была передана под заселение в Пресненском районе. Здесь уже приступили к переселению жители 24 домов, 21 из них полностью расселен.

Горожане также могут воспользоваться бесплатным сервисом «Помощь при переезде». Столица пришлет машину и грузчиков, чтобы перевезти вещи в новую квартиру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в сентябре под заселение по реновации передали 11 новых домов. Он поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

