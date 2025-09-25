Ефимов: Более 60 ЖК построили в Москве по реновации в ЮВАО
В рамках реализации программы реновации в девяти районах Юго-Восточного административного округа Москвы ввели в эксплуатацию 61 жилой комплекс. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В общей сложности в новых жилых комплексах около 16,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой – это более 960 тысяч квадратных метров жилья. Всего на юго-востоке столицы по программе реновации планируется расселить 818 домов. Новые квартиры получат более 164 тысяч жителей», – уточнил он.
Дома возвели в районах с развитой инфраструктурой. Во дворах жилых комплексов оборудованы детские и спортивные площадки. Все пространство обустроено по принципу безбарьерной среды для удобного доступа всех жильцов, включая маломобильных граждан.
Как сообщил министр правительства города, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в районах Кузьминки и Люблино возвели 18 новостроек. Еще шесть домов построили в Выхино-Жулебине. По пять новостроек появилось в Нижегородском и Текстильщиках, еще четыре – в Лефортове. Также по два дома возвели в Рязанском и Южнопортовом районах, еще один – в Капотне.
Возведение домов по программе реновации в столице на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор. С начала проведения работ на объектах в ЮВАО проведено более 320 выездных проверок на строительных площадках.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал ускорить темпы ее реализации вдвое.
Также Собянин сообщал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru