Ефимов: Более 60 тысяч жилых помещений москвичи оформили в собственность с 2020 года

С 2020 года москвичи оформили в собственность свыше трех миллионов квадратных метров городской жилплощади. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Граждане, приватизировавшие жилье, могут распоряжаться им по своему усмотрению, например, продавать, дарить, сдавать в аренду, оставлять в наследство. Чтобы воспользоваться такими правами, москвичи активно оформляют жилые помещения в собственность. Так, за последние пять лет жители столицы приватизировали свыше 60 тысяч квартир и комнат, в которых проживали по договорам соцнайма», – сообщил заммэра.

Общая площадь приватизированных за это время жилых помещений превысила три миллиона квадратных метров. Наибольшее количество договоров заключено в 2022 и 2023 годах – по 13 тысяч.

Практически половина за пять лет оформленных в собственность жилых помещений находится на юге, юго-востоке и востоке Москвы, уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Неприватизированным на данный момент осталось менее пяти процентов жилого фонда столицы.

