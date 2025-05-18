Ефимов: Более 60 тысяч жилых помещений москвичи оформили в собственность с 2020 года
С 2020 года москвичи оформили в собственность свыше трех миллионов квадратных метров городской жилплощади. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Граждане, приватизировавшие жилье, могут распоряжаться им по своему усмотрению, например, продавать, дарить, сдавать в аренду, оставлять в наследство. Чтобы воспользоваться такими правами, москвичи активно оформляют жилые помещения в собственность. Так, за последние пять лет жители столицы приватизировали свыше 60 тысяч квартир и комнат, в которых проживали по договорам соцнайма», – сообщил заммэра.
Общая площадь приватизированных за это время жилых помещений превысила три миллиона квадратных метров. Наибольшее количество договоров заключено в 2022 и 2023 годах – по 13 тысяч.
Практически половина за пять лет оформленных в собственность жилых помещений находится на юге, юго-востоке и востоке Москвы, уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Неприватизированным на данный момент осталось менее пяти процентов жилого фонда столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Французский телеканал назвал «характерные признаки» русского шпиона
- Резник: «Интервидение» по уровню организации превзойдет «Евровидение»
- Зарубин: В графике Путина на неделю возможна региональная поездка
- Овечкин получил бутсы в подарок от Дэвида Бекхэма в честь рекорда по голам
- Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ арестован в Москве
- МЧС: В Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак
- МО: ВС РФ освободили село Богатырь в ДНР
- СМИ: Блогер Гасанов пытался продать квартиру в Москве до возбуждения уголовного дела
- В Ватикане началась интронизация нового папы Римского
- СМИ: В Египте после падения рекламного щита в аэропорту погибла женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru