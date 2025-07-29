Ефимов: Более 60 тысяч обращений за госуслугами по имуществу поступило в Москве с начала года

Москвичи 61,9 тысячи раз обратились за получением государственных услуги в сфере имущества с января по июнь 2025 года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, свыше 70% всех заявок (более 45 тысяч) были отправлены через портал mos.ru.

«Несколько лет назад столица перевела в цифровой вид государственные услуги в сфере имущества, сделав взаимодействие с городом максимально удобным. В результате запрашивать необходимые документы, заключать договоры и дополнительные соглашения к ним, а также совершать другие операции с недвижимостью и земельными участками стало возможно онлайн через портал mos.ru. С января по июнь 2025 года физические и юридические лица обратились за получением госуслуг 61,9 тысячи раз. Более 45 тысяч заявок были поданы в электронном формате», – отметил Ефимов.

С 2021 года 21 государственная услуга в имущественно-земельной сфере предоставляется в электронном виде. В основном такие услуги ориентированы на юридических лиц.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что присвоение адреса объектам недвижимости, а также его изменение и аннулирование стало самой популярной госуслугой в сфере земли и имущества в январе-июне 2025 года.

Разработка и модернизация электронных услуг и сервисов ведутся по поручению Сергея Собянина. Занимаются этим Департамент городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

