Ефимов: более 60 спортивных объектов построят инвесторы в Москва по программе КРТ

В Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов редевелопмента, на 57 из них появятся спортивные объекты, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, они появятся в 11 административных округах столицы. В новых кварталах расположатся физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, скалолазные центры, футбольные поля и универсальные залы для командных видов спорта. Их общая площадь превысит 476 тысяч квадратных метров.

В Москве сейчас реализуется более 20 проектов, благодаря которым будет построено свыше 134 тысяч квадратных метров спортивных объектов.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что первое место среди округов Москвы по числу спортивных сооружений, которые планируется построить на средства инвесторов, занимает Северо-восточный административный округ. По его словам, в СВАО появится 16 физкультурно-оздоровительных комплексов.

На втором месте – Северный административный округ, где планируется возвести девять спортивных объектов общей площадью свыше 51 тысячи квадратных метров. А замкнул тройку лидеров – Восточный административный район – семь спорткомплексов общей площадью около 40 тысяч квадратных метров.

Всего же в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

